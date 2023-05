Os elogios de Marcelo à "macroeconomia" portuguesa e os alertas sobre a inflação e habitação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Amorim/Global Imagens

Marcelo Rebelo de Sousa considerou, esta terça-feira, que "os números da macroeconomia" em Portugal "estão bem", defendendo que o "problema" é chegarem até "à vida das pessoas", algo que "demora tempo".

Segundo o Presidente da República, o "défice está controlado" e o desemprego "não é preocupante". "Continuamos com valores razoáveis", afirmou, reforçando a importância da inflação "continuar a descer, de tal forma que no fim do ano fique abaixo do que estava no começo do ano".

O chefe de Estado alertou para as prestações da habitação, "um fator muito negativo para milhões de portugueses".

"Aquilo que a banca está a pagar a quem utiliza a banca é muito pouco, cobra muito por causa da subida de juros a nível internacional e paga pouco a quem tem aplicações na banca. Estou esperançado que a banca esteja acordada para o problema", disse Marcelo, reconhecendo que as medidas do Governo "contribuem numa escala mais pequena, não atingindo todos os que têm empréstimos à habitação".

O Presidente assinalou que Bruxelas "prevê alguma recuperação ao longo deste ano". "O problema pode vir se a inflação em alguns países europeus não descer tão rapidamente, o que pode levar o Banco Central Europeu a manter as taxas de juro elevadas", acrescentou.