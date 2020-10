"Os problemas não se resolvem sem dinheiro." PCP não diz como vai votar o OE2021

© Gerardo Santos/Global Imagens

O líder parlamentar do PCP adianta que ainda não há uma decisão fechada sobre como vai o PCP votar no Orçamento de Estado para 2021, mas garante que "não é possível achar que os problemas se resolvem sem se gastar dinheiro".

"É preciso gastar dinheiro do Orçamento do Estado para resolver os problemas que se verificam com as dificuldades no acesso às consultas, aos tratamentos, com a sobrecarga sobre os profissionais de saúde face à resposta que está a ser exigida, com as situações nas escolas com exigências que se multiplicaram no funcionamento diário das escolas", sustenta.

Por isso, o PCP quer saber qual o compromisso do Governo e qual a sua perspetiva para "uma resposta global a problemas globais".

Ainda assim, o PCP ainda não decidiu qual o sentido de voto no OE2021: "Não temos nenhum calendário definido".