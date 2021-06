Os três crimes de 10 milhões de euros imputados ao "Dono Disto Tudo"

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por Hugo Neutel 07 Junho, 2021 • 07:25

Os três crimes de abuso de confiança pelos quais Ricardo Salgado vai responder em tribunal correspondem a atos muito semelhantes entre si: o "Dono Disto Tudo" ordenava transferências de contas de empresas do Grupo Espírito Santo ou de outras controladas por alguém da sua confiança para outras, detidas por si e por pessoas com quem alinhava a operação. Somados, mostram um desvio de mais de 10 milhões de euros.

Os três terão sido concretizados em 2011 com um mês de diferença: o primeiro, em outubro, por uma transferência de 4 milhões de euros, com origem numa conta da ES Enterprises (empresa do grupo BES) na Suíça para uma conta de uma offshore controlada por ele (a Savoices) no Credit Suisse.

O segundo foi em novembro, em coautoria com Hélder Bataglia, um nome de sua confiança e muito forte no universo Espírito Santo. Tratou-se de uma transferência de 2,75 milhões de euros de uma conta aberta na ES Enterprises na Suíça de uma empresa controlada por Bataglia para a mesma conta da Savoices referida no primeiro crime, detida por aquele a quem chamavam o DDT, ou "Dono Disto Tudo".

O terceiro crime de abuso de confiança que Ivo Rosa remete para julgamento ocorreu em simultâneo com o anterior e foi feito em parceria com Henrique Granadeiro, à data presidente do Conselho de Administração da Portugal Telecom. O alegado ilícito corresponde a uma transferência de quase 4 milhões de euros de uma conta de Granadeiro no banco suíço Pictet para uma noutra instituição financeira helvética, a Lombard Odier. Essa conta era detida pela offshore Begolino, controlada por Salgado.

Salgado em 2013: "Estou em forma"

"Os marinheiros mais experientes são os que conduzem melhor as embarcações em temporais muito grandes". A frase é de Ricardo Salgado, que em entrevista à TSF em maio de 2013, pouco mais de um ano antes da queda do banco (e depois dos atos pelos quais responderá em tribunal), respondeu assim à pergunta sobre se pretendia continuar à frente do Banco Espírito Santo (BES).

Ouça aqui as declarações de Ricardo Salgado 00:00 00:00

A instituição financeira cairia com estrondo em agosto de 2014.