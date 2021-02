Pais com filhos até ao 4.º ano podem trocar teletrabalho por um apoio

Outro dos critérios é ter um filho ou dependente com uma incapacidade de pelo menos 60% © Gerardo Santos/Global Imagens

Os pais com filhos até ao quarto ano de escolaridade vão poder trocar o teletrabalho por um apoio pago pela Segurança Social. A proposta do Governo vai ser apresentada esta tarde aos parceiros sociais.

Os jornais Público e Negócios adiantam que além deste apoio extraordinário, os pais que alternem no apoio dado aos filhos vão também receber o salário na totalidade. As mudanças fazem parte do alargamento dos apoios sociais aos pais de alunos com ensino à distância.

Quando o pai e a mãe alternarem o apoio aos filhos, passam a receber o salário a 100%, o mesmo acontecendo com as famílias monoparentais.

Uma fonte do Governo, citada pelo jornal Público, explica que este alargamento tem como objetivo proteger as famílias e promover o equilíbrio entre pai e mãe no apoio dado às crianças.

Outra mudança diz respeito aos pais que, em vez do teletrabalho, podem receber um apoio pago pela Segurança Social, ou seja, podem trocar o teletrabalho por este apoio extraordinário. Mas esta possibilidade aplica-se apenas a alguns casos: tem de ser cumprido um de três critérios. Entre os critérios está incluída a condição de ter filhos até ao quarto ano de escolaridade, o que inclui a creche e o pré-escolar;

Outro dos critérios é ter um filho ou dependente com uma incapacidade de pelo menos 60%, ou ser uma família monoparental.

As novidades vão ser apresentadas esta tarde pelo Governo aos parceiros sociais e podem ser aprovadas já na quinta-feira, em Conselho de Ministros.

