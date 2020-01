Pais que faltem por assistência aos filhos passam a ter baixa a 100%

O Governo vai gastar mais 69 milhões de euros © Pixabay

Os pais que faltem ao trabalho para dar assistência aos filhos vão passar a receber a baixa a 100%.

O valor de referência estava até aqui fixado nos 65%. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirma, em entrevista ao jornal Público , que a baixa será de facto paga na totalidade.

Ana Mendes Godinho adianta à publicação que a medida entrará em vigor com o novo Orçamento do Estado. Nessa altura, a licença dos pais com filhos com deficiência, doença crónica ou oncológica vai aumentar até ao limite máximo de seis anos, com direito a um subsídio pago a 65%.

Só com a iniciativa deste subsídio e o aumento da licença dos pais para os 20 dias úteis, o Governo vai gastar mais 69 milhões de euros, em comparação com 2019.