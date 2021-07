Pandemia custou 4188,8 milhões de euros até junho

A pandemia de Covid-19 custou ao Estado 4 188,8 milhões de euros até junho © Gerardo Santos / Global Imagens

A pandemia de Covid-19 custou ao Estado 4188,8 milhões de euros até junho, 384,1 milhões de euros dos quais por redução da receita e 3804,7 milhões de euros pelo aumento da despesa total, divulgou esta segunda-feira a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Até ao final de junho, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da Covid-19, bem como as que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma redução da receita de 384,1 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 3804,7 milhões de euros", lê-se na síntese de execução orçamental divulgada esta segunda-feira.

No que diz respeito à receita, a DGO destacou o impacto estimado associado a prorrogação do pagamento de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) no montante de 147,5 milhões de euros, bem como a isenção de pagamento da TSU (Taxa Social Única), correspondente a 196,2 milhões de euros.

