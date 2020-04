Pandemia obriga Governo a reajustar estratégia de internacionalização de empresas

As feiras e viagens de negócios foram adiadas pela pandemia © Pedro Correia/Global Imagens

Por causa da pandemia, o Governo fez ajustes à estratégia de internacionalização das empresas nacionais. Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, revela à TSF que estão a ser reforçadas medidas para que as empresas consigam fazer negócios e apostar mais no meio digital, "particularmente as pequenas e médias empresas, muito habituadas à promoção em feira e viagens de negócios, e que hoje se veem impedidas de fazer essa promoção digital".

"Tivemos de fazer uma reavaliação rápida, o Governo deu essas orientações, e lançámos um conjunto de instrumentos. Uma plataforma de internacionalização online vai ser lançada em maio, bem como ferramentas de diagnóstico e formação através de canais digitais, para que as empresas possam responder a este novo contexto."

O secretário de Estado da Internacionalização revela que neste momento, todas as feiras internacionais foram suspensas ou canceladas até ao final do ano, e enumera: "As feiras do calçado, as feiras do têxtil, do mobiliário, do automóvel e do agroalimentar não se vão realizar. As instalações foram convertidas em hospitais."

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

