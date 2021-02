Parque eólico flutuante ao largo de Viana atinge produção "45% acima do esperado"

Por Ana Peixoto Fernandes 10 Fevereiro, 2021 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Ao fim de seis meses de atividade, o parque eólico flutuante, instalado no mar, ao largo de Viana do Castelo, está em plena produção e preparado para produzir por ano o equivalente a abastecer com energia limpa 60 mil casas.

Até agora as três turbinas do Windfloat Atlantic, localizadas a cerca de 20 km da costa, "já produziram cerca de 40GWh de energia limpa, que foi injetada na rede nacional". Fonte oficial da Windplus, o consórcio de que fazem parte a EDP Renováveis, a Engie, a Repsol e a Principle Power, informou que o parque "produz em média 7,5 GWh por mês e que em vários meses, no último meio ano, chegou mesmo a atingir uma taxa de produção de 45%, acima das expetativas para aquela tecnologia implementada em alto mar".

A mesma fonte adiantou ainda que "apesar de tradicionalmente, alguns meses serem melhores em termos de condições de vento do que outros", aquele empreendimento que se apresenta como o primeiro parque flutuante da costa da Europa continental, "esteve a produzir energia praticamente todos os dias, tendo apenas feito paragens pontuais e de manutenção".

Cada uma das 3 torres eólicas que estão assentes em plataformas flutuantes, mede cerca de 200 metros de altura e tem uma capacidade instalada de 25 MW. As turbinas utilizadas são, segundo a fonte da Windplus, "as maiores do mercado a nível mundial instaladas em alto mar".

O WindFloat Atlantic dá emprego direto a 15 pessoas, que asseguram as operações diárias e de manutenção do parque, e possui em terra, um polo de apoio, instalado no Porto de Mar de Viana do Castelo.