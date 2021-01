Passaporte japonês é o mais poderoso do mundo. Portugal está no top 10

© Nuno Fox/Lusa

O Japão ocupa novamente o primeiro lugar na lista de passaportes mais poderosos do mundo, permitindo entrada em 191 países sem visto.

Segundo a CNN, a pandemia de Covid-19 não afeta a lista de passaportes mais poderosos, já que não foram tidas em conta medidas temporárias de restrições à circulação.

Por isso, a agência Henley & Partners colocou pelo segundo ano consecutivo o passaporte japonês no primeiro lugar do ranking anual que classifica os diversos países segundo a facilidade de entrada noutro país sem necessidade de um visto aprovado.

Portugal ocupa atualmente sexto lugar do ranking (a mesma posição que em 2019), já que o passaporte português dá direito a entrada em 186 países sem ser necessário um visto, juntamente com a Suécia, França, Holanda, Irlanda.

Singapura surge no segundo lugar da lista (com um passaporte que permite entrada em 190 países), seguido de Alemanha e Coreia do Sul, empatados em terceiro lugar (o passaporte de ambos os países abre portas em 189 nações).

Na quarta posição estão Itália, Finlândia Espanha e Luxemburgo, e partilham o quinto lugar os passaportes da Dinamarca e Áustria.

Completam o top 10: Suíça Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Bélgica e Nova Zelândia na sétima posição; Grécia, Malta, República Checa e Australia na oitava posição; Canadá no nono lugar e

Hungria em décimo.

Portugal já ocupou a segunda posição deste ranking em 2008, tendo na altura acesso a 156 países, posição que era partilhada com a Finlândia e a Irlanda. Era apenas ultrapassado pelo Dinamarca cujo passaporte permitia entrada em 157 países.