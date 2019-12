Passes sociais com benefícios no IRC

Autocarro da Vimeca

De acordo com o Orçamento do Estado para 2020 são dedutíveis "os gastos suportados com a aquisição de passes sociais (...), os quais são considerados, para efeitos da determinação do lucro tributável, em valor correspondente a 130%", pode ler-se no articulado a que a TSF teve acesso.

Esta é considerada pelo Governo como uma forma de fomentar mais a "mobilidade sustentável" na sociedade.

De resto, depois de ano passado ter nascido o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) este é o ano do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), "com vista à descarbonização da mobilidade e à promoção do transporte público".

O PROTransP tem um valor anual até 15 milhões de euros que saem do Fundo Ambiental.

O Governo tem ainda que criar um despacho para determinar "a forma de distribuição do valor previsto" pelas comunidades intermunicipais.