Passos Coelho vai testemunhar na instrução do caso BES

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vai testemunhar na fase de instrução do processo BES/GES, dia 30 de junho, às 14h, avança o Observador. Das mais de 70 testemunhas pedidas por Ricardo Salgado, o juiz Ivo Rosa agendou também as audições de Eduardo Catroga, ex-ministro das Finanças, e Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal. Vão testemunhar dia 30 de junho, às 9h e 16h, respetivamente.

Francisco Murteira Nabo, ex-presidente da Portugal Telecom, Vítor Bento, sucessor de Salgado na liderança do BES, e João Moreira Rato, ex-chief financial officer do BES, também fazem parte da lista de testemunhas.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro. Segundo o Ministério Público (MP), cuja acusação contabilizou cerca de quatro mil páginas, a derrocada do Grupo Espírito Santo (GES), em 2014, terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.