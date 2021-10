Patrões repudiam medidas laborais do Governo e admitem deixar concertação social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © António Cotrim/Lusa

As confederações patronais convocaram, para as 17h, uma conferência de imprensa para anunciar uma posição conjunta em relação às medidas aprovadas pelo Governo no Conselho de Ministros que se realizou na quinta-feira. A notícia foi avançada pelo ECO e confirmada pela TSF, com fonte dos patrões a não querer adiantar o teor dessa tomada de posição.

No entanto, de acordo com o ECO, os responsáveis das quatro confederações - Comércio, Indústria, Turismo e Agricultura - ponderam mesmo suspender, de forma temporária, a participação na concertação social, pois consideram terem sido ignorados e desconsiderados pelo Governo. Entre as matérias aprovadas pelo Governo, os patrões estarão descontentes com a subida da compensação pela cessação dos contratos a termo para 24 dias por ano e com a reposição dos valores das horas extraordinárias anteriores a 2012, mas apenas acima das 120 horas anuais.

Os contactos entre patrões começaram na quinta-feira à noite após a conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, sabe a TSF.