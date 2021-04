Pedido de insolvência surpreendeu trabalhadores da Coelima. A notícia caiu como "uma bomba"

Têxtil Coelima © Miguel Pereira/Global Imagens

A têxtil Coelima, no concelho de Guimarães, apresentou-se esta quarta-feira à insolvência, na sequência da quebra de vendas "superior a 60%" provocada pela pandemia e da não aprovação das candidaturas que apresentou às linhas de crédito Covid-19.

O presidente do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes, Francisco Vieira, afirma que os cerca de 250 trabalhados, alguns com quase trinta anos de serviço, foram apanhados de surpresa.

A notícia do pedido de insolvência da Coelima caiu como "uma verdadeira bomba", diz à TSF.

A situação só não é totalmente imprevisível para o sindicato porque este tem vindo a "acompanhar o funcionamento e a gestão da empresa ao longo dos anos", diz Francisco Vieira, que responsabiliza o presidente do conselho de administração, Artur Soutinho, pela situação da Coelima. "Eu próprio lhe perguntei se vinha com a posição de coveiro, porque estava a fazer tudo ao contrário", reforça.

O presidente do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes, que é também trabalhador da empresa, mantêm a esperança de que seja encontrada uma solução para a empresa têxtil.

A partir de segunda-feira serão realizados plenários, por turnos, para informar os trabalhadores sobre o processo. Até lá, ressalva Francisco Vieira, ninguém pode parar: há "encomendas, compromissos e muito trabalho a fazer".



A operar há quase 100 anos na freguesia de São Jorge de Selho, concelho de Guimarães, a Coelima reintegra o grupo MoreTextile, que em 2011 resultou da fusão com a JMA e a António Almeida & Filhos e cujo acionista principal é o Fundo de Recuperação gerido pela ECS Capital.



Depois da restruturação realizada ao longo dos últimos anos, a Coelima esteve perto de ser alienada em março do ano passado, mas a operação acabou por não avançar, num contexto de incerteza gerada com a pandemia.