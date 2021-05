Pedro Nuno Santos quer defender companhias de bandeira

© Leonardo Negrão / Global Imagens (arquivo)

Por José Milheiro 03 Maio, 2021 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na cerimónia de abertura do Dia da Aviação, no âmbito da presidência portuguesa da Comissão Europeia, o ministro Pedro Nuno Santos assumiu que a TAP vai garantir 7 mil postos de trabalho numa reestruturação sem presas.

"Estamos a fazer um investimento sólido e de longo prazo na TAP, a companhia aérea de bandeira de Portugal. Somos em simultâneo um parceiro, o acionista maioritário e um investidor de longo prazo na companhia. Vamos levar o tempo necessário para que a companhia implemente a estratégia acordada com a Comissão Europeia, o Estado português e a TAP", afirma o ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Pedro Nuno Santos sublinha que, "no curto prazo, o plano de restruturação será desafiante para os trabalhadores da TAP, que são o seu principal ativo".

TAP não será low-cost

"Não estamos à procura de dividendos de curto prazo e, em consequência, não nos vamos comprometer com uma estratégia de baixos custos económicos e sociais. Não queremos uma economia de baixo custo e apenas a intervenção do Estado o pode garantir", assume Pedro Nuno Santos.

"Posso-vos assegurar que, com o Estado como principal acionista, a TAP não implementa políticas que não respeitem os direitos dos trabalhadores e as leis de trabalho dos diferentes países onde a companhia opera. Não abraçamos uma estratégia de dumping, como a que é praticada por uma famosa companhia aérea", atirou Pedro Nuno Santos, refrindo-se à Ryanair, companhia que contrata os trabalhadores com base na mais permissiva lei irlandesa e não perante a legislação do trabalho dos países onde a companhia tem as suas bases. "Apelo a que os Estados membros apoiem medidas para evitar este tipo de comportamento", concluiu Pedro Nuno Santos.