Pelo menos dez empresas encerraram devido à pandemia na região Oeste

Pelo menos 10 empresas das áreas da restauração e do retalho não alimentar fecharam devido à pandemia de Covid-19 entre as 1200 associadas da Associação Comercial e Industrial da Região Oeste (ACIRO), foi divulgado esta segunda-feira em conferência de imprensa.

O presidente da ACIRO, Mário Reis, explicou que se tratam de 10 microempresas da área da restauração e do retalho não alimentar, que não tinham empregados.

Na sua maioria, os seus proprietários eram quem se mantinha à frente do negócio, mas estavam reformados. A falta de clientes e os receios de contágio levou-os a encerrar portas de forma definitiva, caracterizou.

Entre os 1200 associados, cerca de meia centena recorreu à associação para ter apoio técnico especializado com vista a recorrer ao lay off, mas a associação estimou que seja mais elevado o número de empresas que acionou a medida.

Mário Reis fez ainda saber que está a encerrar 15 anos de presidência à frente da ACIRO, somando o maior número de mandatos cumpridos: cinco.

No fim da sua presidência, admitiu que "não conseguiu persuadir as empresas a serem associadas" da organização que representa os setores do comércio, serviços e da indústria.

O atual vice-presidente da direção, João Esteveira, lidera a única lista que vai a eleições na assembleia-geral marcada para 01 de junho.

A associação existe há 102 anos e representa empresas de Torres Vedras, Lourinhã, Cadaval e Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, sendo a grande maioria do primeiro concelho.

