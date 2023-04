Pequenos comerciantes apontam dificuldades informáticas na implementação do IVA zero

© Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

As pequenas empresas apontaram a falta de comunicação e dificuldades informáticas como problemas para a implementação do IVA zero, denuncia a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

"Uma delas passa pelas empresas terem de fazer as atualizações das bases de dados para poderem processar toda a faturação e as suas vendas. Tudo isso traz um custo acrescido para as próprias empresas que são as dificuldades de implementação informática que é brutal e que os próprios fabricantes de software veem-se forçados a realizar alterações e que também as próprias empresas que dão apoio aos comerciantes têm uma grande dificuldade em poder fazer atualizações em tempo útil", explica o presidente da confederação, Jorge Pisco, à TSF.

O líder da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas acrescenta ainda que a comunicação com a Autoridade Tributária (AT) também dificultou o primeiro dia de IVA Zero aos pequenos comerciantes.

"Há empresas que comunicam diretamente com o serviço da AT e que, ao fazê-lo, os códigos que tinham foram alterados e não era possível fazê-lo nos servidores da Autoridade Tributária. As tabelas que tinham sido delineadas na passada sexta-feira hoje não correspondia àquilo que estava no site da própria Autoridade Tributária", refere.

Jorge Pisco defende que deveria ter sido dado um período de adaptação, tal como defendeu na segunda-feira na TSF a bastonária da ordem dos contabilistas certificados.