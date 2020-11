Pessimismo regressa à economia

© Artur Machado / Global Imagens

Os inquéritos regulares do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que "em novembro, o indicador de confiança dos Consumidores diminuiu, após ter permanecido num patamar relativamente estável nos últimos cinco meses".

O indicador de confiança dos consumidores registou um saldo de respostas extremas negativo (-29,6) que compara com -24,6 em outubro e -26,6 em setembro.

"A evolução do último mês resultou do contributo negativo das componentes relativas a expectativas para os próximos doze meses, designadamente as perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país" (-55,4), adianta o INE.

Também o indicador de clima económico diminuiu em novembro, "interrompendo o perfil de recuperação observado nos seis meses anteriores, após ter atingido em abril o valor mínimo da série. Em novembro, os indicadores de confiança diminuíram em todos os setores, Construção e Obras Públicas, Comércio, Serviços e Indústria Transformadora, verificando-se a redução com maior magnitude no primeiro caso".

Assim, o indicador de confiança da Construção e Obras Públicas "diminuiu acentuadamente em novembro", regressando aos níveis dos meses da primeira vaga da pandemia.