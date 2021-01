O PIB foi a alavanca do terceiro trimestre

Na área do Euro, o PIB aumenta 12,4%, em comparação com o trimestre anterior © Rui Oliveira/Global Imagens

O Produto Interno Bruto de Portugal, calculado pelo gabinete de estatística da União Europeia (Eurostat) aumentou, no terceiro trimestre de 2020, 13,3%, em comparação com o segundo trimestre, mas são menos 5,7 pontos percentuais do que no terceiro trimestre de 2019.

Na Europa (a 27) o PIB subu 11,5%, o que é menos 4,2 pontos do que no período homólogo.

Já na área do Euro, o PIB aumenta 12,4%, em comparação com o trimestre anterior, de acordo com a estimativa publicada pelo Eurostat.

Estes foram os aumentos mais acentuados observados desde o início da série cronológica iniciada em 1995.

O Eurostat justifica este comportamento na medida em que "o terceiro trimestre de 2020 foi marcado por uma recuperação após as medidas de contenção Covid-19 nos Estados-membros durante os trimestres anteriores".

Ou seja, depois de ter afundado a Economia europeia volta à superfície para respirar, ainda que agarrado a bóias de salvação, com ajudas dos estados e também com a ajuda do consumo das famílias, que na Europa a 27 aumentou 13,2%.

Esta tendência de crescimento foi ainda ajudar a formação de emprego na medida em que "o número de pessoas empregadas aumentou 1,0% na área do euro e 0,9% na UE-27 no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o trimestre anterior", revela o Eurostat.

Mas "em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o emprego diminuiu 2,3% na área do euro e 2,1% na UE-27 no terceiro trimestre de 2020".

