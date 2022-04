PIB cresce em Portugal, Rússia assume ataque a Kiev durante visita de Guterres e outros destaques TSF

© EPA

Esta sexta-feira, ficou conhecido que o Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal registou um crescimento de 11,9% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e de 2,6% em cadeia, tornando-se o país que mais cresceu no primeiro trimestre, entre os 11 países da União Europeia (UE) para os quais há dados disponíveis.

Por outro lado, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 7,2% em abril, face aos 5,3% de março, o valor mais alto desde março de 1993.

Durante sexta-feira, está a ocorrer o segundo e último dia de debate do Orçamento do Estado, que vai terminar com a votação e aprovação da proposta do Governo. Pode acompanhar todas as declarações na TSF.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, insistiu, durante uma das suas intervenções, que o Governo irá prosseguir uma estratégia de "contas certas" e comprometeu-se com a meta de retirar Portugal da lista dos países mais endividados. Além disso, também revelou que o nível do Produto Interno Bruto (PIB) se situa 3,1% acima do primeiro trimestre de 2019, tendo recuperado para os níveis pré-pandemia.

No 65.º dia desde a invasão russa à Ucrânia, está a ser programada uma operação de retirada de civis ucranianos que se encontram nos subterrâneos da fábrica Azovstal, cercada pelas tropas russas na cidade portuária de Mariupol.

Esta sexta-feira, a Rússia confirmou ter feito um ataque com armas "de alta precisão" contra Kiev na quinta-feira, causando um morto, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres.

O Governo de Moscovo também denunciou um ataque ucraniano com morteiros contra um posto de fronteira localizado na região de Kursk, no sudoeste do país, sem causar vítimas ou danos materiais.

A União Europeia reiterou, esta sexta-feira, o apelo a todos os atores para que evitem a desestabilização na região separatista pró-russa da Transnístria, na Moldova. Josep Borrell, comentou que os recentes "incidentes" na região "são prejudiciais para a segurança e estabilidade da República da Moldova", apelando por isso à contenção.

O SEF revelou, esta sexta-feira, que tem a decorrer 29 inquéritos no Alentejo, quase um terço em Odemira, por suspeitas de crimes relacionados com exploração de imigrantes, como tráfico de pessoas.

Um novo estudo, publicado esta sexta-feira, na revista Science, revela que a raça dos cães não determina o seu comportamento, que depende principalmente de fatores genéticos e ambientais. A investigação cruzou dados de estudos genéticos de mais de 2000 cães de diferentes raças, com 18.000 trabalhos de donos de cães sobre o seu comportamento.