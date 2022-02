PIB cresceu 4,9% em 2021, confirma o INE

© Mufid Majnun / Unsplash

De acordo com o INE, "no conjunto do ano 2021, o PIB registou um crescimento de 4,9% em volume, o mais elevado desde 1990, após a diminuição histórica de 8,4% em 2020".

Depois de um ano de 2020 que reflectiu "os efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 na atividade económica, a procura interna apresentou um contributo positivo expressivo para a variação do PIB, verificando-se uma recuperação do consumo privado e do investimento", sublinha o INE.

O contributo da procura externa líquida foi bastante menos negativo em 2021, tendo-se registado crescimentos significativos das importações e das exportações de bens e de serviços.

"A procura interna recuperou significativamente em 2021, com uma taxa de variação de 5,0% em termos reais (-5,6% no ano anterior), passando de um contributo para a variação anual do PIB de -5,5 pontos percentuais em 2020 para 5,2 pontos percentuais".