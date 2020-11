PIB cai 5,7% no terceiro trimestre deste ano

© Orlando Almeida / Global Imagens

De acordo com a segunda estimativa rápida a 45 dias, do Instituto Nacional de Estatística (INE), "a redução menos intensa do PIB deveu-se sobretudo ao comportamento da procura interna que registou um contributo de -4,1 pontos percentuais para a variação homóloga do PIB, significativamente menos negativo que o verificado no trimestre anterior (-11,8 pontos percentuais).

Em comparação com o segundo trimestre de 2020, "o PIB aumentou 13,3% em termos reais, depois da forte contração observada no trimestre anterior (variação em cadeia de -13,9%). Este resultado é também explicado, em larga medida, pelo comportamento da procura interna, que apresentou um expressivo contributo positivo (10,6 pontos percentuais) para a variação em cadeia do PIB", explica o INE.

© INE

Os resultados apresentados correspondem à segunda estimativa do PIB para o terceiro trimestre de 2020 e "refletem os efeitos da reabertura progressiva da atividade económica, que se seguiu à aplicação de medidas de contenção à propagação da COVID-19 com forte impacto económico nos primeiros dois meses do segundo trimestre. O PIB passou de uma taxa de variação homóloga de -16,4% no segundo trimestre, em termos reais, a contração mais significativa da série disponível, para -5,7% no terceiro trimestre", sublinha o INE.

A publicação destes dados a 45 dias acontece duas semanas depois de o INE ter divulgado a estimativa rápida a 30 dias que começou este ano, "dado o contexto atual em que o conhecimento de informação económica, ainda que forçosamente incompleta, tem uma particular urgência, o INE decidiu antecipar a divulgação de resultados", explicavam na altura.

Assim, há duas semanas, o INE revelava que o PIB caía 5,8% no terceiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2019, após a forte contração de 16,4% no trimestre anterior. Por isso, o PIB recuperou 13,2% face ao segundo trimestre deste ano, diziam as previsões a 30 dias.

Os dados finais, das previsões a 45 dias, serão confirmados a 30 de novembro, com a publicação das contas nacionais trimestrais.