Pilotos da TAP aprovam novo acordo de empresa que acaba com cortes salariais

O presidente do SPAC defendeu que o mais importante é "a paz social" © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa/TSF 23 Junho, 2023 • 18:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pilotos da TAP aprovaram esta sexta-feira o novo acordo de empresa (AE) da companhia aérea, que elimina os cortes salariais e "mantém a paz social", disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).

Tiago Faria Lopes adiantou que, numa assembleia de empresa que ocorreu esta sexta-feira, os pilotos aprovaram o novo AE, tendo 83,6% dos presentes votado favoravelmente.

Questionado sobre as principais alterações do AE, o presidente do SPAC defendeu que o mais importante é "a paz social".

"Este acordo foi muito difícil, foi muito negociado", referiu, destacando que "naturalmente os cortes [salariais] acabam por deixar de existir" e garantindo que "vai haver um aumento de produtividade".