Pires de Lima nomeado CEO da Brisa. Consórcio conclui aquisição de 81,1% da empresa

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Lusa/TSF 13 Outubro, 2020 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O consórcio liderado pela APG concluiu a aquisição de 81,1% do capital da Brisa, e prevê investir 1,2 mil milhões de euros na empresa portuguesa, em 15 anos, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira.

As empresas indicam que "no seguimento da conclusão da operação, Vasco de Mello é nomeado presidente do Conselho de Administração e António Pires de Lima é nomeado CEO [presidente executivo]" da Brisa.

A conclusão do negócio resulta da "decisão de não oposição por parte do regulador europeu" a esta operação, de acordo com a nota.

Os grupos envolvidos nesta operação recordaram que "em 28 de abril de 2020, o consórcio que inclui a APG, o Serviço Nacional de Pensões da República da Coreia e a Swiss Life Asset Managers" celebrou "um acordo de aquisição de uma participação maioritária na Brisa -Auto-Estradas de Portugal, SA ao Grupo José de Mello e Arcus European Infrastructure Fund 1 LP gerido pela Arcus European Investment Manager LLP, operação que valoriza o ativo Brisa em mais de três mil milhões de euros", de acordo com o comunicado.

De acordo com Jan-Willem Ruisbroek, responsável pela Estratégia Global de Investimento em Infraestruturas da APG, citado na mesma nota, o "consórcio tem capital disponível para fazer o negócio crescer e espera investir mais de 1,2 mil milhões de euros, nos próximos 15 anos, na manutenção e melhoria da rede rodoviária e no desenvolvimento de novas soluções de mobilidade".

António Pires de Lima, por sua vez, garantiu que estaria "focado na criação de oportunidades que venham acrescentar valor" aos 'stakeholders' da concessionária, "incluindo o Estado português" e "os clientes, de acordo com as melhores práticas de ESG [Environment, Social and Governance]".

A Brisa é uma operadora europeia de estradas com portagem, com uma rede de mais de 1500 quilómetros "que cobre o eixo fundamental do sistema rodoviário português", recordam as empresas.