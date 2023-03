Buscas em Reguengos de Monsaraz por suspeita de fraude com fundos europeus

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 09 Março, 2023 • 14:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está a fazer buscas no município de Reguengos de Monsaraz por suspeita de fraude com fundos europeus no valor de 880 mil euros.

A operação - que incidiu sobre a sede de uma sociedade e um domicílio - surge depois de um inquérito conduzido pelo gabinete da Procuradoria Europeia em Lisboa e é divulgado no site da própria autoridade, que explica que podem estar em causa crimes de "fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e, ainda, participação económica em negócio".

Na origem das suspeitas estão subvenções do "Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia (FEDER) atribuídas ao evento "Water Life Aid" (posteriormente designado por "Water - World Forum For Life"), organizado pelo município de Reguengos de Monsaraz nos dias 3 a 6 de junho de 2021, com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental".

A Procuradoria Europeia adianta que o evento foi organizado com recurso à contratação de uma entidade promotora por ajuste direto, tendo a empresa em questão recebido 880.621 euros.