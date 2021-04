Plano de Estabilidade. Défice fica nos 4,5% do PIB este ano

João Leão © Manuel de Almeida/Lusa

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, anunciou esta quinta-feira que o défice das contas públicas portuguesas ficará nos 4,5% este ano, de acordo com o Programa de Estabilidade aprovado esta quinta-feira.

De acordo com a apresentação do Programa de Estabilidade, que decorreu esta quinta-feira após aprovação do documento em Conselho de Ministros, o défice de 2021 será de 4,5%, "uma redução bastante menor do que tinha sido antecipado no Orçamento para 2021", cuja previsão era de 4,3%.

"A partir de 2022 o défice atingirá o valor de 3,2%, dando aqui espaço para uma recuperação bastante significativa da atividade económica, e a partir de 2023 voltará [a ficar] abaixo dos 3% e caminhará ao longo do horizonte até ao valor de 1%", projetou ainda o ministro.

