Plano estratégico da TAP "é bom e está a produzir resultados"

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener © Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa 02 Novembro, 2022 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente executiva da TAP defendeu esta quarta-feira, em Lisboa, que o plano estratégico da companhia "é bom e está a trazer bons resultados", no mesmo dia em que a transportadora anunciou os resultados no terceiro trimestre.

"O nosso plano [estratégico] é bom e é certo, estando a produzir resultados", considerou Christine Ourmières-Widener, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

A TAP registou no terceiro trimestre do ano um resultado líquido positivo de 111,3 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a companhia aérea à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota divulgada, a companhia aérea revelou que registou entre julho e setembro "um recorde histórico de receitas operacionais", que ascenderam aos 1,1 mil milhões de euros, "excedendo os níveis pré-crise em 7,5%", o que lhe permitiu alcançar "um desempenho financeiro sem precedentes".

Ourmières-Widener vincou que este resultado "foi muito bom", embora tenha reconhecido que "há muito a fazer".

Na mesma conferência, Gonçalo Pires da TAP precisou que a companhia está entre 12% a 13% abaixo da capacidade que tinha em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

"Voámos com 10 milhões de passageiros até setembro, abaixo dos 13 milhões com que a empresa voou no mesmo período", referiu, explicando que, "com menos capacidade" foi possível ter uma melhor receita.

Só no terceiro trimestre, a receita esteve 7% acima da verificada no mesmo período do ano passado.

No final de 2019, a empresa tinha cerca de 105 aviões, sendo que este ano opera com 96 aeronaves.

"Temos menos aviões, mas estão mais cheios e os preços são melhores", disse.