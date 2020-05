Plataforma PromoLocal ajuda produtores a escoar produtos

© Pixabay

Uma associação constituída por estudantes de doutoramento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real, criou uma plataforma para produtores, consumidores e comerciantes poderem registar as necessidades de bens, de forma gratuita. O site pretende ajudar, direta e indiretamente, os pequenos e médios produtores do setor alimentar, que nesta altura de COVID 19 têm dificuldades acrescidas para escoar os produtos.

"Começamos a ver nas nossas redes sociais apelos de várias pessoas que estavam com muitas dificuldades em escoar os seus produtos. Como a associação (Growgreen Food) tem esta vertente do ambiente, da agricultura e da economia social, construímos esta plataforma".

Quem o diz é Alexandra Ribeiro, a presidente da associação Growgreen Food que dá vida à plataforma PromoLocal, onde se encontram produtores e consumidores, a partir da qual poderão encetar as mais diversas transações.

"Pode ser o mel, hortícolas, frutícolas, o azeite, temos vários produtores com diversos produtos disponíveis na plataforma e são todos produtores da região".

Até agora estão inscritos 36 mas a "região poderá ser qualquer uma do país", acrescenta Alexandra Ribeiro. "Inicialmente são mais da zona de Vila Real mas já tivemos contactos de produtores de outras zonas do país. Estamos agora a fazer um protocolo com uma cooperativa da zona oeste e vamos disponibilizar, em breve, produtores dessa zona do país".

A inscrição na plataforma PromoLocal é simples e não tem qualquer custo. Para lá de ajudar os produtores ou pequenas empresas a escoar os produtos, indiretamente auxilia a criação ou manutenção de postos de trabalho. A plataforma espreita também a alimentação saudável e a sustentabilidade, acrescenta a presidente da Growgree Food.

"Somos estudantes de doutoramento e trabalhamos estas questões da sustentabilidade, da alimentação e também temos que perceber que os consumidores se interessam por este tipo de produtos, regionais / locais e que querem diminuir as cadeias alimentares, tornar os circuitos mais curtos. Tudo isto são coisas boas para nós e para e para o nosso planeta".

E em cerca de mês e meio os resultados estão à vista ressalva Alexandra Ribeiro, "O feedback que temos dos produtores que já lá estão é muito positivo e têm conseguido escoar os seus produtos, o que é muito útil. Nestas coisas também se passa, um pouco a palavra, temos tido um aumento considerável e esperamos aumentar a PromoLocal ainda mais".

E a plataforma está também aberta a comerciantes. A inscrição na PromoLocal é simples e não tem qualquer custo. Basta aceder em growgreenfoodassociation.com.