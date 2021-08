População em teletrabalho desce para 14,9% no segundo trimestre

A proporção da população empregada que esteve em teletrabalho no 2.º trimestre de 2021 (14,9%) foi inferior © Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

A proporção da população empregada em teletrabalho no segundo trimestre deste ano foi de 14,9%, uma redução de 7,6 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre homólogo de 2020, adiantou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas do emprego referentes ao segundo trimestre de 2021, publicadas esta quarta-feira pelo INE, "a proporção da população empregada que esteve em teletrabalho no 2.º trimestre de 2021 (14,9%) foi inferior em 7,6 p.p. à proporção observada no trimestre homólogo de 2020".

O INE detalhou ainda que estes 14,9% correspondem a 717,0 mil pessoas.

O instituto indicou, por outro lado, que "este regime de prestação de trabalho abrangeu 14,9% do total da população empregada, menos 5,8 p.p. que no trimestre anterior, correspondendo ainda assim à terceira proporção mais elevada deste indicador desde que começou a ser acompanhado há cinco trimestres".

A taxa de desemprego do segundo trimestre deste ano "foi estimada em 6,7%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior", tendo, no entanto, aumentado 1 p.p. em relação ao período homólogo, segundo o INE.

De acordo com a entidade, no segundo trimestre deste ano "a taxa de desemprego foi superior à média nacional em quatro regiões do país".

Assim, o INE destacou a taxa de desemprego no Algarve (10,2%), Região Autónoma da Madeira (8,4%), Alentejo (7,9%) e Região Autónoma dos Açores (6,8%), sendo que na Área Metropolitana de Lisboa foi de 6,7%, igual ao valor nacional, e inferior nas restantes duas regiões - Norte (6,3%) e Centro (6,2%).

O INE acrescentou ainda que a população desempregada, "estimada em 345,7 mil pessoas, diminuiu 4,0% (14,4 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentou 24,2% (67,3 mil) relativamente trimestre homólogo, o primeiro abrangido por uma declaração de estado de emergência".

