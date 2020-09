"Porque é que os aviões podem ir cheios e nós não?" Autocarros de turismo lançam apelo ao Governo

"Quem viajar de avião pode ir com ele cheio e quem viaja de autocarro tem uma lotação de apenas 2/3" © EPA

Por Maria Augusta Casaca 16 Setembro, 2020 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As empresas de autocarros de transporte turístico estimam ter faturado este verão apenas 5 a 10% do que é habitual em outros anos. Garantem estar com a "corda na garganta" e temem pelas centenas de trabalhadores que estão a seu cargo. "Temos um universo de cerca de 2500 colaboradores e centenas de empresas", explica o porta-voz no Algarve. "Muitas estiveram este tempo de verão paradas e preveem-se os próximos 8-10 meses também sem trabalho", garante Nelson Farinha. E não é apenas uma situação a afetar o Algarve, embora esta região seja particularmente atingida.

A caravana de autocarros percorreu o país durante seis dias e Nelson Farinha adianta duas reivindicações principais, uma delas a revisão da lotação permitida nos autocarros. "Quem viajar de avião pode ir com ele cheio e quem viaja de autocarro tem uma lotação de apenas 2/3. Porquê?", questiona. "Apelamos a que Governo e Ministério da Saúde revejam esta situação."

Outra questão que preocupa os proprietários de transportes turísticos é a anunciada verba de apoio ao turismo do Algarve que não chega. "Queremos que sejam claros sobre quais são os apoios, para as empresas saberem o que vão fazer no futuro", diz Nelson Farinha.

Ao protesto Junto à Região de Turismo juntaram-se também as guias-intérpretes que costumam trabalhar nestes autocarros turísticos. A porta voz salientou que a sua situação é igualmente muito complicada. "Temos muita gente parada e muitos dos associados estão com quebras de faturação acima dos 90% ", garante Cristina Marreiros.

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19