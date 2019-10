Preços das portagens não vão aumentar em 2020

Dados definitivos vão ser conhecidos a 13 de novembro © Artur Machado/Global Imagens

A estimativa rápida do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostra que o valor (excluindo habitação) é de -0,10%.

Assim, os valores das portagens praticados pelos concessionários rodoviários em Portugal não devem ser alterados durante o próximo ano.

Esta tendência de inflação negativa, revelada pela estimativa rápida, tem ainda que ser confirmada no dia 13 de novembro, quando o INE publicar os dados definitivos do IPC relativos a outubro.



A Lei obriga a que os concessionários rodoviários tenham que entregar ao Estado, até ao dia 15 de novembro, uma proposta de revisão dos preços das portagens; uma proposta que segue um coeficiente de atualização indexado ao IPC, embora no caso de inflação negativa, como é agora o caso, a descida de preços não está contemplada, tal como já aconteceu em 2015.