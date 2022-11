Portagens podem ficar mais caras em 2023, combustíveis mais baratos na próxima semana e outros destaques TSF

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

As portagens podem ficar mais caras no próximo ano. A Brisa confirmou à TSF que os novos preços vão ter como base a inflação registada em outubro, sem o efeito da habitação, ou seja, 10,44%, segundo os dados do INE. Conheça as simulações.

Ainda nos carros (e não só) os preços dos combustíveis vão baixar na próxima semana. O gasóleo vai ser 6,5 cêntimos por litro mais barato, enquanto um litro de gasolina vai custar menos 3,5 cêntimos.

O atual governador do Banco de Portugal criticou o antecessor. Depois de Carlos Costa ter feito duras críticas ao primeiro-ministro sobre a sua atuação em vários momentos, Mário Centeno pede "respeito pelas instituições".

O Presidente da República destacou a "rapidez da justiça" no caso de Miguel Alves. Marcelo Rebelo de Sousa louvou a decisão do secretário de Estado.

O Ministério Público considera que Miguel Alves violou normas de contratação pública, quando acordou com Manuela Couto a prestação de serviços de assessoria de comunicação para a Câmara Municipal de Caminha.

O ministro da Saúde promete apresentar o plano para o inverno contra a Covid-19 "nos próximos dias" e garante que as restrições não vão voltar.

O procurador que foi acusado de intimidação e homofobia por Manuel Pinho pode ser alvo de um processo disciplinar. Quem o diz à TSF é o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho.

O Presidente da República visitou esta sexta-feira o Bazar Diplomático, em Lisboa, onde se encontrou com o embaixador do Irão e disse-lhe para o país "tratar com cuidado as mulheres, as jovens estudantes".

Na Assembleia da República, Fernando Medina mostrou-se otimista quanto às previsões económicas, ainda que o país esteja perante um orçamento apresentado "em tempos de grande incerteza e adversidade".

Na Ucrânia, os russos saíram de Kherson e as forças ucranianas voltaram à cidade do Sul do país. O anúncio foi feito ao início da tarde pelo Ministério da Defesa ucraniano.

Portugal foi colocado na lista de risco pelo comissário europeu da Economia nas situações de pobreza energética, por causa das secas prolongadas.