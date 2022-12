Portagens poderão aumentar cerca de 5% no próximo ano

© Ricardo Estudante (arquivo)

Por TSF 21 Dezembro, 2022 • 07:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As taxas de portagem nas autoestradas deverão ter uma atualização em torno dos 5% no próximo ano, ou seja, cerca de metade do que as concessionárias tinham proposto ao governo, avança o Negócios.

O jornal adianta que o executivo vai definir um limite máximo para esse aumento em 2023 acima dos 2%, mas abaixo do valor da inflação, ou seja 10%.

As reuniões entre o executivo e as concessionárias prosseguem para definir-se o teto máximo do aumento e a compensação que será adotada para as concessionárias.

O ministro das Infraestruturas adiantou na semana passada que a solução jurídica para travar o aumento das portagens em 10% no próximo ano, conforme estipulado nos contratos de concessão, será conhecida nas próximas semanas.

O governante lembrou que o primeiro-ministro, António Costa, já garantiu que as portagens não vão aumentar 10% no próximo ano, percentagem que decorre da fórmula que consta dos contratos de concessão com o Estado e que tem por base a inflação, que este ano atingiu valores inesperados.

O ministro das Infraestruturas garantiu ainda que "até ao dia em que as novas portagens vão estar em vigor", em 1 de janeiro, "a questão estará resolvida".

As atualizações ao preço das portagens para o ano seguinte são propostas ao Governo pelas empresas concessionárias das autoestradas, com base na referida fórmula.

As concessionárias manifestaram-se disponíveis para negociar o valor com o Governo, tendo em conta a crise inflacionista que o país atravessa.