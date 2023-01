© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

O Portal das Finanças esteve indisponível, por motivos de ordem técnica, mas o acesso já foi restabelecido.

Ao tentar iniciar a sessão no portal surgia uma mensagem a informar que "não é possível aceder" ao site das Finanças.

"Por motivos de ordem técnica, o Portal das Finanças está indisponível. A AT está a trabalhar para repor o seu funcionamento com a maior brevidade possível", informaram as Finanças em comunicado enviado às redações.

Notícia atualizada às 13h06