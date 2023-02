Portugal 2020: Governo espera executar programa de fundos comunitários na totalidade até final do ano

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa © Manuel de Almeida/Lusa

A ministra da Coesão promete executar a totalidade dos fundos do Portugal 2020 atribuídos às regiões até ao final do ano. A ministra Ana Abrunhosa falava esta quarta-feira aos deputados da Comissão Parlamentar de Ordenamento do Território, ocasião que a ministra aproveitou para atualizar o balanço da execução dos fundos comunitários do Portugal 2020.

"Os programas operacionais regionais do Portugal 2020, ao dia de hoje, têm uma taxa de execução de 81%, este valor sobe para 84% se considerarmos os pedidos de pagamento de 270 milhões de euros que estão neste momento em análise nas autoridades de gestão", adianta a governante.

Ana Abrunhosa fez ainda uma promessa: "Quero deixar-vos a garantia, em nome do Governo, que até ao final deste ano iremos executar a totalidade dos fundos europeus atribuídos às regiões."

A ministra assume que os projetos que não forem concluídos no Portugal 2020 passam para o PT2030. Este faseamento permite, de acordo com o Governo, aproveitar a totalidade das verbas do 2020 e começar mais cedo o 2030 sem interrupção de financiamento.

Nesta audição parlamentar, a ministra foi confrontada pelo deputado Luís Gomes, do PSD, com a notícia da demissão em bloco da Direção-Geral das Autarquias Locais.

A ministra Ana Abrunhosa confirma que "a senhora Diretora Geral das Autarquias Locais (DGAL) apresentou a sua demissão há sensivelmente um mês alegando motivos pessoais. Trata-se de uma rotação absolutamente normal na administração pública".

A governante diz que a substituição vai ser tranquila e vai processar-se no início de março, mas o PSD suspeita de mal-estar entre a DGAL e o Ministério da Coesão.