Portugal colocou 750 milhões em dívida a 15 anos a uma taxa de juro mínima de 0,490%

Portugal colocou 750 milhões de euros, montante mínimo anunciado, em Obrigações do Tesouro (OT) a 15 anos à taxa de juro, de novo mínima de sempre, de 0,490%, foi anunciado esta manhã.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 750 milhões de euros em OT com maturidade em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 0,490%, um novo mínimo de sempre, abaixo da registada em 11 de setembro, de 0,676%, anterior mínimo histórico.

No anterior leilão comparável, a 11 de setembro, Portugal colocou 400 milhões de euros em OT com maturidade também a 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 0,676%, abaixo da verificada no anterior leilão comparável de 12 de junho (1,052%), e a procura atingiu 919 milhões de euros, 2,3 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública tinha anunciado para esta quarta-feira a realização de um leilão de OT com maturidades a 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) num montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros.