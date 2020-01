Portugal com a taxa de inflação mais baixa da UE em dezembro

Os setores que mais contribuíram para a subida da taxa de inflação na zona euro foram os dos serviços © DR

A taxa de inflação anual em dezembro de 2019 aumentou para 1,3% na zona euro e 1,6% na União Europeia, tendo Portugal registado a mais baixa entre todos os Estados-membros, de 0,4%, confirmou o Eurostat.

De acordo com os dados atualizados do gabinete oficial de estatísticas da UE, que já avançara uma estimativa rápida a 7 de janeiro, a taxa de inflação no espaço da moeda única no último mês do ano passado foi de 1,3%, face aos 1,0% de novembro e aos 1,6% de dezembro de 2018, enquanto no conjunto da União foi de 1,6%, uma subida de três décimas na variação em cadeia (fora de 1,3% em novembro) e o mesmo valor registado no período homólogo.

Portugal, que em novembro já registara a taxa de inflação anual mais baixa, em conjunto com Itália (ambos com 0,2%), voltou a registar em dezembro a taxa mais baixa entre todos os Estados-membros, agora isolado, com 0,4%, abaixo de Itália (0,5%) e Chipre (0,7%). Em dezembro de 2018, a inflação em Portugal era de 0,6%.

As taxas anuais mais altas foram observadas na Hungria (4,1%), Roménia (4,0%), República Checa e Eslováquia (ambas de 3,2%).

Segundo os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, entre os principais componentes da inflação na zona euro, os setores que mais contribuíram para a subida da taxa de inflação foram os dos serviços (aumento de 0,80 pontos percentuais, para uma taxa de 1,8%) e da alimentação, álcool e tabaco (mais 0,38 pontos, para os 2,0%).