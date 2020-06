Portugal com consumo individual de 86% da média da UE. Luxemburgo lidera tabela

A lista dos maiores consumidores é liderada pelo Luxemburgo, seguido pela Alemanha e pela Áustria © Mário Cruz/Lusa

Portugal tinha em 2019 um consumo individual efetivo (CIE) expresso em paridade de poder de compra (PPC) de 86%, no grupo entre 10% e 20% abaixo da média da União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, Portugal apresenta um consumo individual efetivo de 86%, estando 15.º lugar de uma tabela liderada pelo Luxemburgo (135% da média), Alemanha (123%) e Áustria (118%) e com a Bulgária (59%), a Croácia (66%) e a Hungria (67%) nos últimos lugares.

Portugal está ao nível da República Checa, Eslovénia e Malta, todos com um CEI (um indicador do bem-estar das famílias) entre 10% e 20% abaixo da média da UE.

Em 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal 'per capita' -- um indicador de atividade económica - era de 79%, ocupando o 19.º lugar numa tabela liderada pelo Luxemburgo (261% da média da UE) e com a Bulgária no último lugar (53%).

Dez Estados-membros apresentaram, no ano passado, um PIB 'per capita' acima da média da UE.