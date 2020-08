Portugal concede moratória a Cabo Verde e a São Tomé sobre empréstimos diretos

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão © LUSA

O Governo português concedeu uma moratória sobre os empréstimos diretos concedidos a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe, informa hoje um comunicado conjunto dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Finanças.

"O Governo português concedeu uma moratória aos pagamentos vincendos, até 31 de dezembro de 2020, relativos aos empréstimos diretos concedidos à República de Cabo Verde e à República de São Tomé e Príncipe, na sequência dos pedidos apresentados por estes países", lê-se numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o executivo, "a adoção desta medida de suspensão do pagamento de capital e juros vai determinar uma negociação, até setembro próximo, de acordos de moratória" com os dois países africanos de língua oficial portuguesa até setembro e o "estabelecimento de novo plano e condições de empréstimos".

A moratória concedida a Cabo Verde e a São Tomé e Príncipe, uma "autorização extraordinária do Governo português", integra o "quadro de medidas de mitigação dos impactos económicos, sociais e sanitários provocados pela pandemia de covid-19", refere ainda a nota.

A medida do executivo liderado por António Costa responde ao repto lançado pelo Clube de Paris, entidade criada informalmente em 1956 para apoiar países em dificuldades económicas, e pelo G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, "a todos os credores bilaterais oficiais e privados, para uma mobilização mundial no apoio aos países menos desenvolvidos, através da 'Iniciativa de suspensão do serviço de dívida'", acrescenta a nota.

Cabo Verde registou até agora 27 mortes e 2.689 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a atualização de hoje do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Em São Tomé e Príncipe, 15 pessoas já morreram devido à covid-19, existindo 878 casos de infeção desde o início da pandemia, informou hoje o Ministério da Saúde do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 701 mil mortos e infetou mais de 18,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.