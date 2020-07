Portugal emitiu 4 mil milhões de euros de dívida a 15 anos com taxa inferior a 1%

© DR

Portugal colocou esta quarta-feira no mercado uma emissão de 4 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro, com uma maturidade a 15 anos a uma taxa de juro de 0,928%, adiantou o Ministério das Finanças em comunicado.

"A procura superou os 40 mil milhões de euros, sendo assim mais de 10 vezes superior ao montante colocado", informou a tutela.

Na mesma nota, o ministério recordou que na "anterior emissão a 15 anos, que decorreu em abril de 2018, colocou 3 mil milhões de euros a uma taxa de 2,325%, tendo a procura sido de 16 mil milhões de euros, ou seja, cinco vezes superior".

De acordo com o Ministério das Finanças, com esta emissão, verificou-se "nos últimos dois anos, e apesar da atual situação de crise provocada pela pandemia da Covid-19, uma melhoria significativa das condições de financiamento do Estado, refletindo a confiança dos mercados na retoma da economia portuguesa e no desempenho das contas públicas".

Num outro comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública referiu que esta é a terceira transação de Portugal em 2020 e, que, "com esta emissão, a República [Portuguesa] atingiu mais de 69,1% da meta de emissões, de 29,3 mil milhões de euros de euros", este ano.

De acordo com o IGCP, esta emissão contou com a participação de mais de 380 entidades, "representando uma procura forte e diversificada, principalmente da Europa, especialmente de França, Itália, Espanha e Reino Unido".