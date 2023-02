Portugal foi o sexto país que mais beneficiou com o Banco Europeu de Investimento

Apresentação da atividade do Grupo BEI em Portugal no ano de 2022 © Manuel de Almeida/Lusa

O financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) em Portugal, em 2022, ascendeu a 1,7 mil milhões de euros, colocando o país como o sexto Estado-membro que mais beneficiou, principalmente para a ação climática, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo banco da UE, o grupo apoiou 29 projetos e acordos financeiros em Portugal em 2022 com um volume total de cerca de 1,7 mil milhões de euros, colocando o país como o sexto Estado-membro que mais beneficiou em termos de percentagem do Produto Interno Bruto (PIB).

Falando em conferência de imprensa em Lisboa, o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, explicou que 2022, depois de um ano anterior "recorde", foi um "regresso àquilo que é o papel do BEI no financiamento do investimento", de aposta nas "infraestruturas e na inovação".

Para a mobilização de 1,7 mil milhões de euros para Portugal "contribuiu muito aquilo que foi a diversificação do investimento", num "leque diversificado de projetos de promotores públicos e privados [...] e com foco forte na ação climática", como energia sustentável e recursos naturais, sublinhou o responsável português.

Nos últimos cinco anos, Portugal arrecadou mais de 12 mil milhões de euros de financiamento do grupo BEI, estando entre os 10 principais beneficiários.

O BEI é a instituição financeira da UE que apoia, com cerca de 70 mil milhões de euros anuais, projetos nos Estados-membros para concretização dos objetivos estratégicos europeus.