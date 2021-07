© Aris Oikonomou / AFP (arquivo)

A primeira tranche dos fundos do plano de recuperação europeu, a chamada "bazuca", no valor de 5,4 milhões de euros já chegou a Portugal, confirmou fonte do gabinete do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, à TSF.

Até ao final do mês, o Governo português conta receber ainda mais 200 milhões de euros.