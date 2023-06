"Portugal não tem estratégia, é um navegador de circunstâncias"

Vítor Augusto Brinquete Bento, 68 anos, natural de Estremoz, banqueiro, professor em várias universidades, autor de vários livros sobre economia portuguesa e europeia, atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos, é economista e doutorado em Estudos Estratégicos pela Universidade de Lisboa.

O dinheiro está mais caro, os juros continuam a subir e o Banco Central Europeu aumenta as taxas. A Reserva Federal não o fez há poucos dias, pela primeira vez em muitos meses.

Em Portugal, os bancos apresentaram resultados com lucros históricos e até o Presidente da República já veio dizer que devem fazer um esforço para serem "mais amigos" dos cidadãos.

É o autor de um novo livro com o título "Strategic Autonomy and Economy Power", pela prestigiada Routledge, que examina os efeitos do poder económico na autonomia estratégica dos Estados. Depois de toda a realidade internacional analisada, dá a Portugal uma nota média e fala de uma relativa perda de importância.

É autor do novo livro Strategic Autonomy and Economy Power, que examina os efeitos do poder económico na autonomia estratégica dos Estados. Depois dessa análise, que nota dá Portugal?

Uma nota média. Portugal é uma economia avançada e está inserida no quadro europeu e isso à partida dá-lhe imensas vantagens, o facto de ser parte da UE. Mas É um país de média dimensão e tem limitações naturais decorrentes da dimensão, tem vindo a perder importância relativa e não me refiro apenas às comparações que habitualmente são feitas dentro do PIB per capita na UE. A comparação que faço é com países de dimensão semelhante, dentro e fora da UE, e a constatação é que ao longo dos últimos 20 ou 30 anos Portugal desceu posições relativas nesse conjunto de indicadores. Por um lado, tem a ver com a dimensão da economia, que há uma parte que é natural, que é a população, mas depois há outra que decorre das capacidades que o próprio país tem para se descolar dessa limitação, que decorre da capacidade de investimento e tudo mais, que se reflete, em última instância, no PIB per capita, na autonomia financeira, que são instrumentos da autonomia estratégica. E, depois, isso dá a capacidade de influenciar as relações com os demais países.

Na pandemia ouvimos líderes europeus falar na necessidade de a Europa aumentar essa autonomia estratégica. Nada foi feito, estamos a fazer, estamos atrasados?

Há um capítulo que é dedicado à definição do conceito da autonomia estratégica, porque nunca foi muito claro o que é o entendimento da autonomia estratégica dentro da linguagem europeia. Uma das coisas que era importante perceber é o que se entende por autonomia estratégica e daquilo que estudei, a autonomia estratégica depende muito daquilo que se consegue fazer com os meios que se tem. Se quiser, numa linguagem um bocadinho mais sofisticada, o conjunto de objetivos realizáveis com os instrumentos de que se dispõe, o que significa que os instrumentos de que se dispõe são a variável fundamental para definir a autonomia estratégica, ou os que se dispõe ou os que se podem mobilizar, e aí a Europa tem vindo a ter limitações de várias naturezas. A Europa é um país rico, mas depois, como se viu, ainda agora com as questões de segurança e questões militares que estão novamente em cima da mesa, a principal defesa da Europa são os EUA e, portanto, essa é a grande vulnerabilidade estratégica que a Europa tem. O que depois também decorre do facto de a Europa não ser um ator estratégico propriamente dito. A Europa é um conjunto de atores estratégicos, articulados, mas cada Estado que compõe a União Europeia é um ator estratégico em si mesmo.

Mas com a pandemia e a guerra não aprendemos a lição, é isso?

É o que estou a dizer, o esforço de conjugação e de articulação tem vindo a melhorar significativamente e hoje há muito mais articulação dentro das instâncias da UE, e que se viram na pandemia, viram-se no PRR. Portanto, pela primeira vez houve um plano financeiro global para a UE e vê-se agora na articulação que é feita dentro das questões mais militares, no apoio que tem sido feito à Ucrânia, onde de facto há um envolvimento muito mais integrado e, portanto, desse ponto de vista, embora os atores continuem a ter uma base individual muito grande, há uma articulação dos processos de decisão e, em última instância, há uma atuação estratégica muito maior.

A mudança de paradigma de defesa da Alemanha é, na sua opinião, importante para a estratégia europeia de segurança económica anunciada esta semana, esta terça-feira pela União Europeia? Sim, em qualquer das formas, obviamente hoje vivemos dentro do quadro do conflito na Ucrânia e obviamente pela sua proximidade marca-nos muito, mas convém termos presente que apesar de tudo a conflitualidade militar é hoje muito menor do que foi até meados do século passado. E o próprio impacto humano da conflitualidade militar é hoje menor. Provavelmente estamos a ter um reacendimento do potencial de conflitualidade militar que poderá perdurar. Neste momento há uma tensão grande, não apenas no conflito associado à Ucrânia, mas também relativamente à China, quer pela emergência da China como uma potência militar, e aqui aproveito para sublinhar que a emergência da China como potência militar é alicerçada no poder económico que acumulou e, portanto, a fonte de poder da China foi económico e, no caso paradigmático, de ter passado de um país em estado de subdesenvolvimento para o principal desafiador da principal potência mundial no espaço de uma ou duas gerações, o que é um facto inédito. Portanto, hoje é a segunda economia mundial e a diferença fundamental que a separa dos Estados Unidos, isto é, que dá supremacia aos Estados Unidos, é a eficiência económica. Ou seja, os Estados Unidos têm uma população que é, grosso modo, um quarto ou um quinto da população chinesa, o que significa, sendo a dimensão económica mais ou menos paralela, significa que a eficiência económica dos Estados Unidos é quatro a cinco vezes maior que a eficiência económica da China. Se a China conseguir reduzir este gap, ganha um poder absoluto em termos económicos, portanto, tornar-se-á a principal economia e, tornando-se a principal economia, se quiser ser uma potência militar, tem à partida uma base de saque de direitos de investimento que lhe permitem colmatar também o gap que ainda hoje tem, desfavorável, em termos de capacidade militar, mas que tem vindo também a encurtar. Portanto, isto para dizer, que era o ponto do livro, que o poder económico é, de facto, um poder determinante para a autonomia dos Estados e recordo, aliás faço essa menção no livro, que a guerra fria não foi ganha no campo militar. Aliás, no campo militar, os recursos eram mais ou menos empatados, aliás, até havia superioridade da União Soviética, pelo menos em termos de ogivas nucleares, que é isso que dá hoje também esse poder à Rússia. A União Soviética tinha mais ogivas nucleares, portanto, a parte militar era mais ou menos equilibrada. Aquilo que fez sussurrar o lado soviético e o império foi a incapacidade económica de competir, portanto, a economia sucumbiu, e a economia tornou-se incapaz de sustentar o poder militar necessário para ser equiparado à parte ocidental, nomeadamente, na altura, a NATO, que era o seu principal opositor. Portanto, havia o poder económico dos países da NATO e o esforço que a economia soviética teve de fazer levou-a a um colapso económico e, a partir daí, perdeu toda a força que tinha e perdeu a guerra fria. Mas foi uma guerra fria, não foi uma guerra quente.

No livro dá os exemplos distintos da Alemanha e da China. Que caminho deve seguir Portugal?

Portugal está claramente num outro campeonato, portanto, uma coisa que eu refiro é que há determinadas ambições que são acessíveis aos países com dimensão para ser grandes potências e, obviamente, quer a Europa e quer a Alemanha, quer a China têm a dimensão de ser grandes potências, Portugal é uma média potência e, desse ponto de vista, Portugal inseriu o seu desenvolvimento estratégico dentro de um conjunto de alianças, que é a NATO e a UE, que lhe permitem alavancar - que é um termo que eu sei que muita gente não gosta, mas, apesar de tudo, é um termo que dá para perceber -, permite alavancar as suas próprias capacidades e, desse ponto de vista, é o adequado. O problema que Portugal tem é que não tem uma estratégia, portanto, é aquilo que costumo dizer, é um navegador de circunstâncias, enfim, com mais ou menos habilidade, mas navega as circunstâncias, não tem propriamente uma estratégia nacional. Para ter uma estratégia nacional não é apenas ter objetivos, porque essa é a parte fácil do enunciado, para ter uma estratégia é preciso ter objetivos realizáveis e edificar os instrumentos necessários para concretizar esses objetivos e, para isso, é necessário ter uma capacidade de governance e nós não temos uma governance estratégica.

E porque é que não tem essa estratégia nacional?

A parte do Estado que em tempos tinha uma componente de planeamento e de pensar estrategicamente tem vindo a ser desmantelada e, portanto, hoje vive-se tudo em função do curto prazo, praticamente todas as grandes decisões, todas as grandes opções são feitas em função do curto prazo. E, portanto, é o tal navegar de circunstâncias, portanto, há uma altura que se vai mais para um lado, há uma altura que vai-se mais para o outro, em função das circunstâncias e o curto prazo acaba por ser muito condicionado pelas circunstâncias políticas e pelas circunstâncias políticas até mais domésticas do que internacionais.

Vamos navegando as circunstâncias que vão surgindo desses desafios. Mas tem sido desmantelada porquê, na sua opinião?

Por opções. Por um lado, obviamente, o Estado tem vindo a crescer em muitos outros campos e, obviamente, isso cria um problema quer de pressão de despesa, quer de pressão de recursos humanos e isso levou a cortar naquilo que os decisores políticos que foram comandantes das opções consideraram que era menos importante. Por outro lado, em termos de próprio modelo socioeconómico, de se ter entendido que o Estado se devia concentrar em determinadas funções e outras poderiam ser mais bem desempenhadas pelo setor privado. Admito que seja isso, mas o Estado tem de ter sempre uma capacidade importante de liderar a nação, sei que isto também são termos que atualmente estão um pouco em desuso, de liderar os interesses da nação se quiser e, portanto, tem de ter capacidades de planear, de antecipar e isso, de facto, tem vindo a ser perdido.

Como é que perspetiva a futura relação China-EUA e como poderá afetar a análise de risco?

A China teve um salto muito grande e, obviamente, a partir do momento em que atingiu uma determinada dimensão, isso também alterou as suas ambições ou, pelo menos, a assertividade das suas ambições. Se calhar as ambições sempre as teve, só que, seguindo a estratégia recomendada por Deng Xiaoping, quando se tem pouco poder deve-se manter com o perfil baixo para não dar nas vistas e para se poder acumular o poder sem que haja reações prematuras das outras partes. E, portanto, a China acumulou essa capacidade e hoje tornou-se um challenger e, obviamente, isso criou um problema para as potências que foram até aqui dominantes. Mas, muito daquilo que definimos como guerra comercial com a China não é mais nem menos do que a tentativa de limitação da parte dominante, de tentar limitar a capacidade de emulação do challenger, do desafiador mais bem posicionado e, portanto, não ter de dividir poder de gestão internacional com essa potência. Por outro lado, a China vai querer afirmar-se e a Ásia tem sido a parte geográfica com maior desenvolvimento, maior crescimento económico, maior desenvolvimento e, portanto, é mais a zona do futuro e temos visto também o desvio das preocupações estratégicas dos Estados Unidos do Atlântico para o Pacífico. Agora há uma inflamação mais forte no espaço do Atlântico, mas não tenho dúvidas de que para os Estados Unidos aquilo que é o challenger verdadeiro é, de facto, a Ásia, está na zona do Pacífico e é aí que tem de concentrar os seus esforços. Obviamente, não quer deixar que uma outra potência, embora de menor dimensão, embora militarmente seja muito poderosa, mas no resto ser de pequena dimensão, não nos esqueçamos, a Rússia é uma economia ao nível entre a Espanha e a Itália. Aliás, a Rússia não tem sequer capacidades para ter muitas das ambições que lhe atribuem, tirando as armas nucleares. Na Rússia a parte industrial é basicamente militar, fora disso, tem um poder económico muito limitado e as armas nucleares não servem para conquistar, servem para destruir, servem para defender, mas ninguém conquista através de armas nucleares. Mas isto para dizer que, de facto, o challenger é a China e os EUA têm essa ideia muito clara e é aí que se estão a posicionar. Do ponto de vista de riscos, estamos a assistir em função disso a uma redução do nível de globalização que existiu em determinada altura e que permitiu que o mundo se desenvolvesse para níveis sem paralelo, portanto, quer desde a redução da pobreza, ao aumento do nível de vida generalizado.

Como é que se reduz a dependência sucessiva face à China, sem alienar completamente este gigante com que a Europa tem uma relação que é demasiado importante?

Pois, é por isso que a Europa está a tentar gerir esse realinhamento com cuidados, porque percebe que, sobretudo tendo sido uma potência civil, que é o caso da Alemanha, que se empenhou sobretudo no desenvolvimento económico, o seu desenvolvimento económico depende muito da integração nas grandes cadeias económicas internacionais, portanto, da globalização, e tem a consciência que grande parte do seu poder resultou dessa integração e, portanto, não pode fazer essa descolagem rapidamente e desejavelmente não o faria.

Vamos falar de inflação e juros. Muitos portugueses têm dificuldades em cumprir com a prestação do crédito à habitação. Pode a banca ajudar as famílias em dificuldade?

A banca tem estado a ajudar as famílias em dificuldade e isso é uma coisa que é importante ter presente, portanto, dentro dos programas que têm vindo a ser postos em prática, quer o PARI, quer o PERSI, quer agora, esta é uma ajuda do Estado que vou mencionar, que é a bonificação de juros, é uma ajuda do Estado, mas quem a põe em prática é a banca. Mas mesmo aquilo que são instrumentos específicos da banca, da renegociação com os clientes mais vulneráveis, isso tem vindo a ser feito e os bancos têm relatado. Estão a renegociar com os seus clientes, já apresentaram estatísticas de quantos contratos renegociaram. E aquilo também que tenho ouvido dizer é que há hoje muito menos situações, por exemplo, de devolução de casas do que havia antes desta situação presente, portanto, o que dá também um sinal de tranquilidade e de que o sistema tem mecanismos de ajustamento próprios. E, por outro lado, tenho dito isto muitas vezes e vou reiterar, é do interesse dos bancos que as pessoas tenham possibilidades de pagar os seus empréstimos. Os bancos não querem ficar com casas, não faz parte do seu negócio ficarem com casas, portanto, querem que as famílias e as empresas tenham capacidade de pagar os seus empréstimos, ajudando sempre que tenham de atravessar períodos transitórios, obviamente, se os clientes passarem para situações de incapacidade permanente, isso tem de se passar para um outro canal, mas têm interesse em facilitar e têm interesse em que os clientes continuem clientes.

E acha que vão facilitar mais? Ou seja, os bancos podem ajudar mais as famílias com dificuldades a pagar as prestações das casas?

Isso é uma pergunta que tem de ser feita a cada um dos bancos. Aquilo que lhe posso dizer é que é do interesse geral dos bancos fazerem isso. Como, aliás, mostraram há muito pouco tempo, quando foi a pandemia, onde a participação dos bancos foi um amortecedor fundamental dos impactos sociais, quer para as empresas, quer para as famílias, da crise económica que a pandemia trouxe e que, na altura, ninguém sabia onde é que ia acabar. Sabia-se o que estava a durar, hoje parece que aquilo foi fácil, mas convém lembrar que, nessa altura, vivíamos um nevoeiro intenso sobre o que ia ser o futuro. Portanto, é do interesse dos bancos, de facto, facilitarem a vida aos seus clientes e estão a fazê-lo e, tanto quanto me é dado saber, não há situações críticas.

Prevê alguma alteração substancial de política por parte do BCE? Tivemos juros a baterem níveis históricos, antevê alguma possibilidade de alteração de políticas?

No horizonte mais imediato, não, e aliás isso foi dito pela presidente do BCE, que o sentido da política continua e que é de esperar mais aumentos de taxas. Convém ter presente que, embora a inflação comece a dar sinais de estabilização, não está controlada e aqui, relativamente à inflação, temos de olhar para dois elementos. Um, que é a inflação chamada headline inflation, ou inflação visível, e essa inevitavelmente está a desacelerar mais rapidamente porque também acelerou muito, porque foi a parte que dependeu dos choques de oferta que houve por causa da guerra e dos impactos que isso teve no fornecimento de energia, mas também da desestabilização das cadeias de valor que ainda vem do tempo da covid. Tudo isso está a harmonizar, portanto, atualmente há muito mais oferta de energia, as cadeias de valor estão a restabelecer-se e, portanto, isso está a entrar numa normalidade. Mas, entretanto, pelo caminho, quer por força da expansão monetária muito grande que ocorreu durante o tempo da pandemia, quer das políticas orçamentais também muito proativas, criou-se um excesso de procura na economia e esse excesso de procura tem sido, desde há algum tempo para cá, um dos grandes motores da inflação. Quando se diz que há inflação porque as empresas todas aumentaram os lucros, se as empresas todas aumentaram os lucros é porque há muita procura, portanto, o problema macroeconómico é o excesso de procura. É preciso tratar esse excesso de procura e é isso que está a ser feito com o aumento das taxas de juros e isso tem vindo a ser sinalizado. Não me lembro de nenhum surto inflacionário que tenha conseguido ser contido sem uma reação. E, portanto, esperemos que desta vez consigamos fazer isso, mas que tem de haver um abrandamento sério da atividade económica, provavelmente terá de haver.

Esta receita do controlo da inflação e do aumento das taxas de juros vai dar o mesmo resultado de outras receitas quando a origem do problema é outra?

Ou é um choque de oferta, ou é um choque de procura, mas mesmo quando é um choque de oferta o problema é sempre uma procura excessiva para a oferta disponível. E, portanto, passa sempre pelo arrefecimento da procura e pela tentativa de que este gap, esta diferença, não se mantenha por muito tempo, porque senão transmite-se num ciclo autoalimentado. Os salários, para recuperar a perda, tendem a aumentar, como os salários aumentam os preços têm de aumentar, como os preços aumentam os salários têm de aumentar e isso depois é o ciclo inflacionário que se levanta por muito tempo. E gostava também de lembrar uma outra coisa, que é que o facto de a inflação estar a desacelerar não significa que os preços tenham deixado de crescer, significa que crescem menos rapidamente, mas continuam a crescer. Se a inflação baixar de 10% para 5%, os preços continuam a aumentar 5% enquanto se mantiver neste canal de 5%. Portanto, a inflação tem de ser contida e quanto mais rapidamente for contida, menos custoso vai ser o esforço para a conter. Portanto, se deixarmos que ela perdure por mais tempo vamos ter de ter um esforço maior e provavelmente uma recessão, aí sim uma recessão maior que vai ter um custo social maior. Portanto, é importante e aí percebo que o Banco Central esteja focado nessas expectativas de que o ciclo se mantenha autoalimentado. O setor cobra muito por causa da subida dos juros a nível internacional e paga pouco a quem tem aplicações na banca. A frase é do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que comentou os altos lucros da banca e a baixa remuneração dos depósitos. O senhor também já disse que não compete aos bancos nem às empresas fazer política social.

A pergunta é, se, dados os montantes dos lucros da banca, essa sua frase não pode significar insensibilidade?

Muitas vezes há um hiato entre duas coisas, comunica-se uma coisa, mas recebe-se outra. Portanto, obviamente que os bancos têm a responsabilidade social e têm demonstrado em várias ocasiões, mas gostava de esclarecer uma coisa: do lado do ativo, portanto do lado do crédito, as taxas acompanham, estão estabelecidas por contratos, isto é, há contratos que definem as condições em que o crédito é remunerado e essas condições variam com as condições de mercado. Como em Portugal temos os créditos quase todos indexados à Euribor, quando a Euribor sobe, as taxas sobem, quando a Euribor desce, as taxas descem. Mas estou a acentuar este aspeto dos contratos porque gostava de referir que os contratos são um elemento fundamental da confiança nas sociedades e a existência de contratos é um elemento fundamental da defesa da parte mais fraca, porque a existência do contrato blinda o poder que a parte mais forte pode ter de se aproveitar das circunstâncias que possam advir de forma favorável. Portanto, é muito importante que respeitemos os contratos, e insisto nesta parte, não só porque os contratos são um elemento que favorece a confiança, as relações de confiança nas sociedades, como acima de tudo são o instrumento que protege a parte mais fraca, porque garantem quais são as condições e não fica à mercê, no fundo, dos humores da parte mais forte. Agora, obviamente, não são os bancos que fixam a Euribor. Do lado das taxas passivas, do lado dos depósitos, os bancos acompanham aquilo que são as suas próprias necessidades e vivemos numa situação onde as necessidades dos bancos são menores, porque têm muito mais depósitos do que o crédito que concedem. Portanto, não precisam de disputar entre si esses recursos e isso levará, provavelmente, a um ajustamento mais lento dessa parte, o que contribuirá eventualmente para uma margem financeira maior transitoriamente. Mas recordo, também, que isto aconteceu ao contrário, isto é, quando as taxas de juros se tornaram negativas, a parte que estava contratualizada tornou-se negativa, foi proibido aos bancos remunerar negativamente os depósitos e, portanto, a margem financeira também encolheu mais do que aquilo que seria a natureza do mercado, precisamente porque, de um lado, a parte contratual protegeu os devedores, mas os bancos foram impedidos de refletir também nos depositantes. Para os depositantes menores isso até poderia ter menos importância e não era isso que mais penalizava aos bancos, mas nomeadamente nas grandes empresas, as próprias grandes empresas foram grandes beneficiárias pelo facto de os bancos não poderem aplicar taxas negativas. Aliás, houve empresas estrangeiras que se vieram aproveitar dessa vantagem em Portugal, dado que nos seus países tinham que elas próprias pagar para ter depósitos, por isso vieram para Portugal ser subsidiadas por esta regra que proibia os bancos de cobrar taxas negativas.

Muitos portugueses não entendem como é que os bancos não têm remunerado os depósitos para valores equivalentes àqueles que, até há pouco tempo, eram pagos pelos certificados de aforro. O que é que os clientes podem esperar da banca em relação aos depósitos? O que é que aí vem?

Cada um dos bancos vai definir a sua própria estratégia. Não tenho dúvidas de que vai inevitavelmente haver um processo concorrencial, porque acima de tudo nestas coisas o que é essencial assegurar é que haja concorrência, e para haver concorrência é preciso os dois lados, isto é, é preciso também que os clientes sejam parte ativa nessa concorrência e, portanto, que os clientes vão investigar as condições que existem e escolham aquela que lhes é mais favorável. E ainda ontem ou anteontem vinha no carro a ouvir o anúncio de um grande banco que comunicava a existência de um depósito com uma remuneração superior à atual dos certificados de aforro. Portanto, isto era um anúncio, o que significa que é uma informação pública, não é uma informação que seja negociada bilateralmente e, portanto, isso é um indicador que obviamente vai estimular a concorrência, mas aí também têm que ser os clientes a defender os seus próprios interesses e, portanto, a procurar quais são as condições que lhes são mais favoráveis aos seus próprios interesses, assim como qual é a combinação dos seus vários desígnios, porque os clientes têm vários interesses na sua relação com os bancos e, portanto, têm que procurar a relação combinada que lhes é mais satisfatória.

Mas os bancos tiveram de sair da sua zona de conforto por causa da remuneração dos certificados de aforro?

Não, não, os bancos sairão sempre inevitavelmente da zona de conforto. O banco que se sentar na zona de conforto está a perder a competitividade, portanto, os bancos têm que todos os dias acordar dispostos a defender as suas posições relativas e isto é um estímulo da concorrência. Estava apenas a dar exemplo de que isso existe e está a funcionar. Os certificados de aforro são um instrumento alternativo como outros e, portanto, têm a sua função e importância.

Vamos falar da saúde do sistema financeiro. Nos últimos anos a banca passou por grandes dificuldades, desde o subprime, passando pela pandemia, a guerra na Ucrânia. Já saíram todos os esqueletos do armário e a banca está saudável?

Presumo que sim. Só posso presumir que sim, porque uma das coisas que a crise que atravessámos também proporcionou foi um aumento da qualidade e da eficácia da supervisão e, portanto, a supervisão é muito proativa. A supervisão, e tudo o que indiretamente decorre daí, todo o mecanismo de supervisão, inclusivamente da própria governance dos bancos. Portanto, a governance dos bancos melhorou consideravelmente. O que posso dizer como convicção que resulta deste enquadramento é que não há condições sequer para haver esqueletos, não há condições atualmente, quer pela governance de cada uma das instituições, quer pelo grau de intrusão da supervisão, não acredito que haja sequer armário, que haja espaço para ter armários sem vidros. Escreveu no Dinheiro Vivo que "para continuar a ser sustentáculo do desenvolvimento da economia portuguesa, os bancos precisam de mais capital e para poderem atrair capital necessário, precisam de ter rentabilidade superior ao custo do capital, pelo que hostilizar os lucros da banca é hostilizar o crescimento da economia, ou então que esse crescimento seja apoiado por bancos residentes no estrangeiro, ali criando emprego, valor acrescentado e base fiscal".

É uma ameaça? O que é que quis dizer exatamente?

Não, não é uma ameaça e ainda bem que fala nisso. Em primeiro lugar, isso refere-se especificamente à banca, mas isso é um problema para toda a economia, isto é, já agora fazendo a ligação à primeira parte da nossa conversa sobre a parte estratégica, uma das grandes vulnerabilidades que temos em Portugal é a falta de capital. Portanto, temos um défice de capital, quer capital produtivo, quer capital humano, mas fixando só no capital produtivo, temos um grande défice de capital, e que resulta por várias razões, sendo uma delas uma grande falha de poupança. Temos muito pouca poupança e temos pouca autonomia financeira, temos pouca poupança e muito endividamento. E, portanto, para poder atrair capital, temos de ter condições de remuneração desse capital, porque os investidores têm muitas alternativas onde investir o seu dinheiro, não têm particularmente um amor por Portugal. Os investidores têm amor aos seus interesses e para investir em Portugal têm de ter uma remuneração adequada e que seja concorrencial com as outras alternativas que têm após o seu investimento. Isto significa que tem de haver uma rendibilidade que justifique isso e que tem de ser superior ao custo do capital. Isto é para todas as empresas. No caso da banca, é um instrumento dinamizador da própria economia, financia a economia e para poder financiar a economia tem de ter essa capacidade. Essa capacidade depende da sua base de capital. Para poderem aumentar a sua base de capital, têm de remunerar adequadamente o seu capital porque senão os investidores vão para outro lado onde possam ser remunerados. A rendibilidade da banca nos últimos 15 anos foi 0%. Nos últimos 5 anos foi cerca de 5%. Em 2022, por força de circunstâncias que são transitórias, é que andou na ordem dos 8% ou 9%, que é o custo do capital. O custo do capital está estimado na zona europeia entre 8% a 10%. Portanto, nem sequer é extraordinário faça o custo do capital. Obviamente, como em tudo, se não conseguirmos ter instituições em Portugal, instituições portuguesas, as outras de lá de fora vêm cá fazer as operações, mas estão sediadas lá fora.

Sobre a atualidade política, as eleições [legislativas] antecipadas teriam ou não sido a melhor opção para o país?

Por razões que têm a ver com o chapéu principal com que estou aqui, não vou fazer grandes juízos de natureza política e, portanto, vou considerar que as instâncias constitucionais que tiveram de decidir sobre essa matéria fizeram o melhor juízo e tomaram as decisões adequadas às circunstâncias. Ressalto, apesar de tudo, que daí resultou uma maioria absoluta. Uma maioria absoluta, em termos de condições de governabilidade, é uma boa condição. Não é uma condição suficiente, mas é uma boa condição para a melhoria da governance política e, portanto, é apenas o que posso dizer.

As remodelações fazem mais sentido quando há casos a sucederem-se ou esperando por uma altura mais próxima, por exemplo, da aprovação de um Orçamento do Estado?

Acima de tudo, os governos são equipas, na prática, podemos quase comparar a equipas de gestão. Obviamente com as devidas distâncias, tendo em conta que os propósitos são diferentes, mas são equipas de gestão e as equipas de gestão são compostas por um líder e por uma equipa que tem de ser o mais funcional possível. Portanto, compete ao líder dotar-se da equipa que seja o mais funcional possível e, portanto, as fraquezas da equipa refletem-se na performance do líder e a performance do líder, as escolhas do líder, refletem-se nas capacidades da equipa.

Então o líder já deveria ter feito uma remodelação de fundo?

Como deve ter percebido, não quis entrar exatamente por esse caminho e preferi refugiar-me numa generalidade, mas julgo que deu para entender aquilo que era o essencial da resposta.