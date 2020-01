Portugal reduz défice da balança comercial

©

De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional, esta quinta-feira divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "o défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 329 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018, atingindo 1 735 milhões de euros em novembro de 2019".

Estes resultados foram possíveis porque as exportações cresceram em novembro de 2019 8,6%, em comparação com o mesmo mês de 2018 e as importações cresceram apenas 1,3%.

O INE destaca ainda que "no trimestre terminado em novembro de 2019, as exportações e as importações aumentaram 7,4% e 6,6%, respetivamente, face ao trimestre terminado em novembro de 2018 (+3,4% e +5,0%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em outubro de 2019)".

De acordo com os dados disponibilizados a Espanha continua a ser o país de onde Portugal faz mais importações, apesar do montante ter descido 3,6%, segue-se a Alemanha e a França.

Nas exportações, destaque para um aumento de 25,5% dos bens enviados para a Alemanha.

"Em novembro de 2019, face ao mês homólogo de 2018, os maiores acréscimos registaram-se nas exportações e nas importações de Material de transporte", adianta o INE. Assim, as exportações relacionadas com o setor automóvel aumentaram 38,6%.