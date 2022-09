Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal (ABRP), é o convidado desta semana d'A Vida do Dinheiro.

Por José Milheiro (TSF) e Joana Petiz (DV) 24 Set, 2022 • 11:58

O secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal (ABRP) vê em Portugal um "problema com a palavra lóbi" e garante que a entidade que dirige não procura influenciar o poder político com "interesse egoísta", mas sim de acordo com o que acredita ser "o interesse do país".

N'A Vida do Dinheiro, a entrevista da TSF e do Dinheiro Vivo, Pedro Ginjeira do Nascimento explica que a ABRP identificou a justiça como uma das áreas em que o país deve focar-se e, nesse sentido, tem "tido contacto com os agentes do Estado que têm o poder de tomar decisões" nesse e noutros campos, sejam o primeiro-ministro, ministros ou secretários de Estado.

No tema específico da justiça, a associação defende um "enfoque na justiça administrativa" por ser um "pilar muito importante da democracia" que "resolve os diferendos entre o Estado e os particulares".

Além da justiça, a ABRP identifica também os temas da "burocracia e licenciamento", da "regulação de atividades económicas e profissões" e o da "fiscalidade" como áreas com necessidade de mudanças.

