Portugal vai produzir tuk-tuks elétricos e criar 60 empregos

Por Ana Maria Ramos 12 Maio, 2022

A primeira fábrica de tuk-tuks elétricos europeus acaba de ser inaugurada em Santo Tirso. Pertence à E-Factory, a primeira empresa europeia a obter a aprovação da União Europeia para o fabrico deste tipo de veículo, e vai criar 60 postos de trabalho diretos.

A abertura desta unidade produtiva representa um investimento superior a um milhão de euros, por parte desta empresa originária dos Países Baixos que decidiu deslocalizar a sua produção da Tailândia para território nacional, prevendo ter fechado o plano de contratações até ao próximo ano.

Esta unidade com cerca de 6 mil metros quadrados pretende assegurar que 80% dos componentes dos veículos são europeus, porém o objetivo é chegar a 100% e com isso atingir um estatuto de segurança e qualidade característico de marcas e produtos premium.

A fábrica portuguesa vai gerir a produção total dos veículos elétricos, incluindo as partes da carroçaria, a montagem das baterias e a integração com o seu sistema de telemática, estando prevista a produção de 500 unidades até ao final deste ano, 1.200 unidades em 2023 e 2.000 unidades em 2024.

A empresa contará também com vários fornecedores portugueses, entre os quais se destacam a Sunviauto, a Fibrauto e a AF Azevedos, e irá procurar continuamente fornecedores alternativos no mercado português e europeu, mantendo o departamento de desenvolvimento em solo holandês e usando Banguecoque como hub de materiais para os negócios no mercado asiático.