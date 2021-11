Portugal vende a quinta gasolina mais cara da Europa

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por José Milheiro 09 Novembro, 2021 • 10:53

O preço por litro da gasolina 95 simples em Portugal no terceiro trimestre do ano coloca este combustível com o quinto preço mais caro da Europa e tudo por causa da carga fiscal que representa 59% do custo final, em vez dos 50% de carga fiscal em Espanha.

Portugal situa-se assim na quinta posição dos países que vendem gasolina 95 simples mais cara na União Europeia, sendo que "o preço praticado corresponde a uma diferença de 55 cêntimos por litro face ao país com os preços mais baixos" (Bulgária) e 17 cêntimos por litro face ao país com os preços mais altos (Países Baixos), adianta a ERSE.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), publicou esta terça-feira o "Boletim dos preços dos combustíveis" relativo ao terceiro trimestre de 2021.

Quanto à gasolina 95 simples, "no terceiro trimestre de 2021, verificou-se que o leste da Europa praticou os preços médios de venda de gasolina 95 simples mais baixos na UE-27. O preço médio de venda (PMV) aumentou cerca de 6,5 cêntimos por litro na média praticada na União Europeia a 27, comparado com o preço médio no trimestre anterior", explica a ERSE.

Na comparação com Espanha, "Portugal praticou um preço médio de venda sem impostos mais baixo". Para a ERSE "a carga fiscal aplicada em Portugal (59%) justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica".

Assim, "no terceiro trimestre de 2021, Portugal apresentou um preço médio de venda e um preço médio antes de impostos superiores aos valores médios verificados na União Europeia a 27, na ordem dos 22 cêntimos por litro e 5 cêntimos por litro, respetivamente", revela a ERSE.

Preços gasolina e gasóleo © ERSE

No Gasóleo, "Portugal situa-se na sexta posição dos países que vendem gasóleo simples mais caro na União Europeia a 27, sendo que o preço praticado corresponde a uma diferença de 37 cêntimos por litro face ao país com os preços mais baixos (Malta) e 24 cêntimos por litro face ao país com os preços mais altos (Suécia)".