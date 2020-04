Portugueses fizeram mais compras físicas e online de 13 a 19 de abril

© DR

Os portugueses fizeram mais compras físicas e 'online' na semana de 13 a 19 de abril, segundo dados divulgados esta terça-feira pela SIBS, empresa responsável pela gestão da rede Multibanco.

"De forma resumida, a prorrogação do estado de emergência em Portugal e o prolongamento do isolamento social decretado pelo Governo têm mantido praticamente inalterados os padrões de consumo dos portugueses, com a maioria dos indicadores apresentados a registar apenas ligeiras oscilações na semana de 13 a 19 de abril face à semana anterior", começa por referir a SIBS na informação terça-feira divulgada.

Ainda assim, verificou-se um "ligeiro aumento nas compras 'online' e nas compras físicas, ou seja, uma subida de um e dois pontos, respetivamente".

Quanto aos valores médios, nas compras 'online', foi registada uma subida de 5,3%, mas nas compras físicas verificou-se uma descida de 1,8%, relativamente à semana de 06 a 12 de abril.

Estes números comparam com o período antes da pandemia, relativamente ao qual os valores médios por compra, tanto no canal físico como no online, subiram 14% e 6%, respetivamente, refere a SIBS.

As transações no 'e-commerce' (comércio eletrónico) continuam a registar "um maior peso no panorama geral das compras em Portugal, estando agora apenas 15 pontos abaixo da média registada antes da pandemia, e as compras presenciais em loja a registar menos 49 pontos em comparação com o registo médio anterior à confirmação do primeiro caso de covid-19", no início de março.

Por setores, mantém-se a predominância dos super e hipermercados, pequena distribuição alimentar, bebidas e tabaco, farmácias e parafarmácias, que representaram na semana em análise 66% das transações realizadas em lojas físicas.

No que respeita ao 'e-commerce', mantém-se o destaque para o setor do entretenimento, cultura e subscrições, com um aumento de 57% face ao período antes da pandemia, bem como da restauração, 'food delivery' e 'take away', com um crescimento de 52%.

O comércio alimentar e retalho, por seu turno, registou uma subida de 46%.

A SIBS destaca o "reforço" do peso do MB WAY no panorama global das compras em Portugal, referindo que, nas compras 'online', o número médio de transações com aquela forma de pagamento voltou a superar, pela 3.ª semana consecutiva, a média registada antes da pandemia, ou seja, um acréscimo de sete pontos face a esse período, embora tenha descido quatro pontos relativamente à semana anterior".

Na semana em análise, o número médio de pagamentos nas lojas físicas superou, pela primeira vez, a média registada antes do primeiro caso de covid-19 em Portugal, "ficando cinco pontos acima da média anterior ao início da pandemia e 15 pontos acima da semana anterior, de 06 a 12 de abril".

A SIBS é a empresa responsável pela gestão das Redes ATM Express e Multibanco nos seus múltiplos canais -- desde os caixas automáticos e terminais de pagamento automático, aos meios 'online' ou telemóveis.

Para contribuir para a divulgação e esclarecimento do impacto do novo coronavírus nos hábitos de consumo dos portugueses, na economia e sociedade em geral, a empresa tem vindo a divulgar um conjunto de indicadores de evolução de consumo relativos às últimas semanas.

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".