Portugueses nunca foram tão ricos e a culpa... é do preço das casas

Pode parecer um paradoxo, mas, numa altura em que se está a poupar menos, o disparo do preço do imobiliário fez subir para números nunca vistos -- nem antes da crise económica que se registou no início da última década -- a riqueza total das famílias portuguesas.

A constatação está num artigo de dois economistas publicado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e que recebeu o Prémio "Poupança e Financiamento da Economia Portuguesa", atribuído por esse gabinete, pela Associação Portuguesa de Seguradores e pela NOVA Information Management School.

A riqueza das famílias é composta por património financeiro (por exemplo, dinheiro no banco e não só), mas também não financeiro, nomeadamente, o valor das suas casas. Deduzindo as dívidas, chegamos ao valor da riqueza total líquida.

Os números reunidos pelos autores do artigo, Tiago Domingues e Margarida Castro Rego, revelam que entre 1980 e 2010 essa riqueza líquida das famílias portuguesas subiu de forma constante quase todos os anos, dando um 'trambolhão' de 46,8 mil milhões de euros (-8,6%) entre 2010 e 2012. A partir daí, tem sido sempre a subir, atingindo máximos históricos, sucessivamente, em 2016, 2017 e 2018, chegando, nesse último ano, a 625 mil milhões de euros (mais 129 mil milhões que em 2012).



Além dos valores absolutos, o estudo comparou a riqueza das famílias portuguesas com o rendimento que estas têm disponível em cada ano (salários e pensões deduzidos de impostos e contribuições sociais) e, mesmo assim, os valores de 2017 e 2018 foram máximos nunca vistos numa série histórica com quase 40 anos.

A mão do mercado imobiliário

Em 2018, segundo o artigo, a riqueza total líquida das famílias equivalia, em média, a 4,5 vezes o seu rendimento anual, "ultrapassando os valores pré-crise, em resultado do crescimento do valor do mercado imobiliário".

Tiago Domingues, um dos autores do artigo "Can a small leak sink a great ship? Uma análise global da poupança das famílias em Portugal", explica, em declarações à TSF, que parece estranho as famílias estarem a poupar menos e terem menos incentivos para amealhar, mas, quando se fazem as contas, possuírem, no total, há alguns anos, uma maior e crescente riqueza acumulada, mas a explicação está mesmo no aumento acentuado do valor das casas no mercado imobiliário.

Os números recolhidos junto do Banco de Portugal revelam que, globalmente, o património imobiliário das famílias aumentou 27,6% entre 2013 e 2018, de 303 mil milhões de euros para 387 mil milhões.

"Não é tanto uma acumulação de poupanças [em dinheiro] mas, sim, o facto de que aquilo que eu poupei ao longo da vida [e que permitiu ter uma casa], de repente, vale mais --como daqui a dois anos pode valer metade ou menos, pois estamos a falar numa lógica de mercado imobiliário", explica o economista, alertando para a possibilidade, sempre presente, de uma crise nesses mesmos preços que fazem dos portugueses, neste momento, no total, pessoas mais ricas (recorde-se que Portugal é, também, um dos países mais desiguais da União Europeia).

Ou seja, teoricamente, as famílias nacionais são hoje, em média, mais ricas, mas, no futuro, nunca se sabe, pois "é uma riqueza com base num conjunto de bens cujo preço depende das lógicas de mercado que, como bem sabemos, por vezes, 'avariam'".

Tiago Domingues sublinha, finalmente, outro problema: as pessoas têm de viver em algum lado e, mesmo se venderem a casa onde habitam, têm, depois, de comprar ou alugar outra que também será, em princípio, mais cara que no passado...