TAP responde às críticas de Rio com a "lei da oferta e da procura". Líder do PSD não concorda

A TAP invoca a lei da oferta e da procura para justificar o preço dos voos de Portugal para os Estados Unidos. Numa resposta escrita ao jornal digital Eco, a editora executiva da transportadora aérea responde assim às críticas feitas por Rui Rio, durante o debate com António Costa.

O líder do PSD acusou a TAP de cobrar mais aos portugueses do que aos espanhóis numa viagem para os Estados Unidos, afirmando que a empresa serve o país "de forma absolutamente indecente". Rui Rio referiu-se às tarifas de um voo da TAP de Madrid para São Francisco, a fazer escala em Lisboa. "Um voo da TAP que faz Madrid-São Francisco, e faz escala em Lisboa.... Sabe quanto paga o espanhol? Cento e noventa euros de Madrid a São Francisco, com escala em Lisboa. O português, se apanhar o avião em Lisboa para ir para São Francisco, paga 697 euros."

Christine Ourmières-Widener rejeita as críticas, e argumenta que os preços são determinados pela lei da oferta e da procura. "Há uma forte concorrência na oferta de voos de qualquer aeroporto da Europa para os EUA", salienta a representante da TAP.

Rio responde à TAP

O líder do PSD, no entanto, contra-ataca e já respondeu à diretora executiva da TAP: "A lei da oferta e da procura não leva o Estado português a pingar todos os anos, anos e anos, e anos e anos, para a TAP. A lei da oferta e da procura leva a TAP a ter custos - custos salariais e não salariais - e programas de voo de acordo com a lei da oferta e da procura, porque, se acumula prejuízos, não há cá oferta e procura, há o contribuinte a entrar com o dinheiro."

