"Pouco ético." Sindicato questiona contratação de antigos funcionários da TAP por consultora

Em causa a contratação de antigos funcionários da TAP por consultora que lida diretamente com a companhia aérea nacional. © EPA

Por José Milheiro com Tiago Santos 19 Agosto, 2020 • 08:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quatro antigos quadros da TAP próximos de David Neelman foram contratados pela consultora que vai fazer o plano de reestruturação da Transportadora Aérea Portuguesa. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA).

O presidente do SITAVA José Sousa sublinha que o administrador do departamento de controlo da receita contratou 18 funcionários já em plena crise da pandemia e quatro desses colaboradores foram agora para a Boston Consulting Group, a consultora escolhida para desenhar o plano de reestruturação da TAP.

José Sousa do SITAVA questiona as contratações da consultora 00:00 00:00

Para o SITAVA, esta contratação levanta suspeitas. O sindicato não entende que "um trabalhador que acabe as suas funções num setor nevrálgico da companhia possa, no dia seguinte, estar a trabalhar numa outra, com relações com a própria companhia", diz José Sousa.

"Parece-nos muito pouco ético, muito pouco transparente e com muito pouca credibilidade." Explica o responsável sindical que a resposta da TAP foi que "quaisquer trabalhadores, depois de terminar contrato com a TAP, podem ser contratados por qualquer outra empresa".

José Sousa presidente do SITAVA já comunicou esta situação ao Conselho de Administração da TAP e aguarda o fim de agosto para pedir uma audiência ao ministro Pedro Nuno Santos onde este assunto será debatido.